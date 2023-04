“Cicciottello e solo | cerco l’amore” | grazie a ‘Le Iene’ Tommaso ritrova la felicità VIDEO

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiQualche mese fa aveva fatto il giro del web l’appello di, un ragazzo della provincia di Benevento di 38 anni, che si era rivolto a “Le Iene” per trovare. Si definiva un uomo “timido, brutto e” e sognava di avere una relazione sentimentale. Nina Palmieri e Giovanni Fortunato si recarono da questo ragazzo con cui la vita non è stata affatto gentile. Una vita difficile, costellata da tanti momenti no. La perdita di papà e mamma, il difficile rapporto con i coetanei, il bullismo. A distanza di poco più di un mese,hato il sorriso: ora ha un lavoro e anche un appuntamento con una ragazza. Il 38enne di Arpaia ha intrapreso un nuovo percorso nutrizionale e psicologico, oltre a prendersi cura dei suoi denti. Poche settimane fa ha inviato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeoniSilvio : @LuigiMascheroni @boni_castellane Che poi è anti Salvini ma fisicamente gli assomiglia anche, solo un po’ più cicciottello - alecomo80 : Non sei cicciottello.. sei solo nato in un mondo materialista e che vive di apparenza. #leiene -

Con il decesso della mamma, Tommaso si era ritrovato in poco tempo completamente, senza genitori, e privo di un lavoro. 'Sono timido, brutto e' : queste sono le parole usate per ...Tuttavia questo giocatore non ha regalatocontroversie ma anche magie e gol di pregevole ... Da piccolo era soprannominato Er Pallocca , ovveroin romanesco. Era appassionato di Coca ...Quellobruttarello timido che si appartava in un lato, non corteggiava le donne non ... tutti preoccupati, poi c'era il romoletto di turno che spiegava " niente, niente èscoppiato un ...

"Cicciottello e solo, cerco l'amore": grazie a 'Le Iene' Tommaso ... anteprima24.it

Vi ricordate Tommaso, 38 anni, che viveva da solo da vent'anni, senza genitori e un lavoro "Timido, brutto e cicciottello": ci aveva scritto perché cercava l'amore. Con Nina Palmieri e Giovanni Fortu ...