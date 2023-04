Cibo sintetico, la Conferenza delle Regioni si dichiara contraria (Di mercoledì 19 aprile 2023) "La Conferenza delle Regioni è contraria all'introduzione nel nostro mercato, eccellenza agroalimentare mondiale, di cibi sintetici". E' quanto ha affermato il coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni, Federico Caner, sottolineando che in sede di Conferenza Stato-Regioni è stato espresso "un parere positivo al decreto che dispone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici". "Bisogna fermare i cibi sintetici" "Crediamo - ha continuato Caner - che bisogna fermare i cibi sintetici per non impoverire la qualità dei nostri prodotti. Abbiamo quindi le stesse perplessità già espresse verso le farine di insetti. Per non parlare dei poco conosciuti rischi per la salute e ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Laall'introduzione nel nostro mercato, eccellenza agroalimentare mondiale, di cibi sintetici". E' quanto ha affermato il coordinatore della Commissione agricoltura della, Federico Caner, sottolineando che in sede diStato-è stato espresso "un parere positivo al decreto che dispone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici". "Bisogna fermare i cibi sintetici" "Crediamo - ha continuato Caner - che bisogna fermare i cibi sintetici per non impoverire la qualità dei nostri prodotti. Abbiamo quindi le stesse perplessità già espresse verso le farine di insetti. Per non parlare dei poco conosciuti rischi per la salute e ...

