Ciarravano: «Inter, fai come se fosse 0-0! Benfica non spacciato» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ciarravano avverte l’Inter nel non prendere sotto gamba la sfida contro il Benfica, ritorno dei quarti di Champions League. I lusitani rimangono pericolosi. Le sue parole su Sky Sport 24 NON SOTTOVALUTARE ? Paolo Ciarravano dice la sua sulla gara di questa sera al Meazza: «Mi aspetto di vedere la stessa Inter delle ultime partite di Champions League. Nelle ultime partite di campionato, quella motivazione e quella spinta che aveva mostrato nelle gare ad eliminazione diretta ma anche nei gironi non le ho viste. L’Inter è una squadra che fa la partita partendo da dietro. Non credo abbia altre modalità di giocare. I cambi saranno altrettanto importanti. Ma il Benfica non verrà a San Siro come squadra già spacciata, proverà a giocarsela nell’indole del suo ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)avverte l’nel non prendere sotto gamba la sfida contro il, ritorno dei quarti di Champions League. I lusitani rimangono pericolosi. Le sue parole su Sky Sport 24 NON SOTTOVALUTARE ? Paolodice la sua sulla gara di questa sera al Meazza: «Mi aspetto di vedere la stessadelle ultime partite di Champions League. Nelle ultime partite di campionato, quella motivazione e quella spinta che aveva mostrato nelle gare ad eliminazione diretta ma anche nei gironi non le ho viste. L’è una squadra che fa la partita partendo da dietro. Non credo abbia altre modalità di giocare. I cambi saranno altrettanto importanti. Ma ilnon verrà a San Sirosquadra già spacciata, proverà a giocarsela nell’indole del suo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Ciarravano: «Inter, fai come se fosse 0-0! Benfica non spacciato» - - AndreaM_86 : Appunti per la serata... Unica novità, l'assenza di Bah. #Benfica #Inter #Inzaghi #ChampionsLeague… -

Sky Sport, Europa e Conference League 2022/23, Ottavi Ritorno - Palinsesto Telecronisti NOW ... Sky Sport (255) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Paolo Ciarravano - Commento: Nando ... Ultima volta dei tedeschi ai quarti di UEL nel 2020, poi sconfitti dall'Inter. Hanno vinto 2 - 0 ... Sky Sport, Champions League 2022/23, Ottavi Ritorno #2 - Palinsesto Telecronisti NOW ... Maurizio Compagnoni ore 21:00 Ottavi di Finale Ritorno - Porto vs Inter [and. 0 - 1] Estádio do ... Sky Sport (253) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Paolo Ciarravano Bordocampo ed ... Champions: Cosa vedere in diretta su Sky domani e mercoledì - Top News ... MARTEDÌ 14 MARZO ore 21 Diretta Gol Sky Sport 251 Porto - Inter Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky ... Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Paolo Ciarravano, Diretta Gol Dario Massara, ... ... Sky Sport (255) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Paolo- Commento: Nando ... Ultima volta dei tedeschi ai quarti di UEL nel 2020, poi sconfitti dall'. Hanno vinto 2 - 0 ...... Maurizio Compagnoni ore 21:00 Ottavi di Finale Ritorno - Porto vs[and. 0 - 1] Estádio do ... Sky Sport (253) Streaming: diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: PaoloBordocampo ed ...... MARTEDÌ 14 MARZO ore 21 Diretta Gol Sky Sport 251 Porto -Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky ... Sky Sport 253 e in streaming su NOW Telecronaca Paolo, Diretta Gol Dario Massara, ... Ciarravano: «Inter, fai come se fosse 0-0! Benfica non spacciato» Inter-News.it