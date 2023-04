Ci Vuole un Fiore, l’ultima puntata non slitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Francesco Gabbani - Ci Vuole un Fiore >>> Update delle 14.50 – Dietrofront Rai: vi comunichiamo che la seconda e ultima puntata di Ci Vuole un Fiore andrà in onda come previsto venerdì 21 aprile, sempre in prima serata su Rai 1. Articolo delle 14.10 Il secondo ed ultimo appuntamento di Ci Vuole un Fiore non andrà in onda venerdì 21 aprile come inizialmente previsto. La Rai ha infatti deciso di sospendere momentaneamente lo show “green” condotto da Francesco Gabbani su Rai 1. Ecco cosa è successo. Tra gli ospiti della puntata, registrata, c’è Roberto Vecchioni, colpito ieri da un grave lutto: è morto il figlio Arrigo. Lo ha annunciato lo stesso cantautore in un post sui social: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Francesco Gabbani - Ciun>>> Update delle 14.50 – Dietrofront Rai: vi comunichiamo che la seconda e ultimadi Ciunandrà in onda come previsto venerdì 21 aprile, sempre in prima serata su Rai 1. Articolo delle 14.10 Il secondo ed ultimo appuntamento di Ciunnon andrà in onda venerdì 21 aprile come inizialmente previsto. La Rai ha infatti deciso di sospendere momentaneamente lo show “green” condotto da Francesco Gabbani su Rai 1. Ecco cosa è successo. Tra gli ospiti della, registrata, c’è Roberto Vecchioni, colpito ieri da un grave lutto: è morto il figlio Arrigo. Lo ha annunciato lo stesso cantautore in un post sui social: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è ...

