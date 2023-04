Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani non va in onda venerdì 21 aprile 2023: ecco perché (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci vuole un fiore. Sospesa dalla Rai la seconda puntata del format condotto da Francesco Gabbani e prevista per il prossimo venerdì 21 aprile 2023. La puntata dello show green non andrà in onda in segno di rispetto per il lutto drammatico che ha colpito Roberto Vecchioni di recente, il quale sarebbe stato ospite della puntata. Roberto Vecchioni, morto il figlio Arrigo: ‘Dopo tanto dolore è in pace’ Sospesa dalla Rai la puntata di Ci vuole un fiore Dunque, la programmazione di Rai 1 ha sospeso il programma green ”Ci vuole in fiore”, condotto da Francesco Gabbani, che avrebbe dovuto affrontare per venerdì 21 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ciun. Sospesa dalla Rai la secpuntata del format condotto dae prevista per il prossimo21. La puntata dello show green non andrà inin segno di rispetto per il lutto drammatico che ha colpito Roberto Vecchioni di recente, il quale sarebbe stato ospite della puntata. Roberto Vecchioni, morto il figlio Arrigo: ‘Dopo tanto dolore è in pace’ Sospesa dalla Rai la puntata di CiunDunque, la programmazione di Rai 1 ha sospeso il programma green ”Ciin”, condotto da, che avrebbe dovuto affrontare per21 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : La prima puntata del programma #CiVuoleUnFiore, si è aperta nel ricordo di Piero Angela. Francesco Gabbani ha volut… - fanpage : 'Ci vuole un fiore convince ancora. La seconda edizione dello show sull’ecosostenibilità è trainata dall’entusiasmo… - RaiUno : Per fare un fiore ci vuole un ramo, ma per fare una serata imperdibile… #CiVuoleUnFiore!?? Da venerdì 14 aprile in… - alfonso19832 : @pietrone82 @lucacerchione @ADeLaurentiis La Superlega la vuole proprio chi non vuole avere a che fare con squadre… - CorriereCitta : Ci vuole un fiore di Francesco Gabbani non va in onda venerdì 21 aprile 2023: ecco perché -