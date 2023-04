Ci Vuole un Fiore cancellato da Rai1: c'entra morte figlio Vecchioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il primo canale della Tv di Stato ha cancellato Ci Vuole un Fiore, lo show condotto da Francesco Gabbani la cui seconda e ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda venerdì 21 aprile. La decisione della rete arriva all'indomani della morte del figlio di Roberto Vecchioni. Il programma è stato registrato un paio di settimane fa e tra gli ospiti figura proprio il cantautore. Considerando il momento estremamente doloroso che la famiglia sta vivendo, Rai ha sospeso il programma. Questa scelta, dunque, non è legata agli ascolti tv registrati sette giorni fa. Si tratta di una misura temporanea; ad oggi non è chiaro quando sarà recuperato l'ultimo appuntamento. Forse il pubblico potrebbe vederlo in onda a giugno prossimo o durante l'estate. Ci Vuole un ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il primo canale della Tv di Stato haCiun, lo show condotto da Francesco Gabbani la cui seconda e ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda venerdì 21 aprile. La decisione della rete arriva all'indomani delladeldi Roberto. Il programma è stato registrato un paio di settimane fa e tra gli ospiti figura proprio il cantautore. Considerando il momento estremamente doloroso che la famiglia sta vivendo, Rai ha sospeso il programma. Questa scelta, dunque, non è legata agli ascolti tv registrati sette giorni fa. Si tratta di una misura temporanea; ad oggi non è chiaro quando sarà recuperato l'ultimo appuntamento. Forse il pubblico potrebbe vederlo in onda a giugno prossimo o durante l'estate. Ciun ...

