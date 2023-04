‘Ci sta ‘o Napoli for’: Milan, i meme piu belli dei tifosi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Milan pareggia contro il Napoli e approda alle semifinali di Champions League: ecco alcuni dei meme più divertenti sulla sfida di ieri Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilpareggia contro ile approda alle semifinali di Champions League: ecco alcuni deipiù divertenti sulla sfida di ieri

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iacopo_melio : Questa notte hanno catturato JJ4, l’orsa sulla quale pende un’ordinanza di abbattimento per ora sospesa dal Tar, me… - Mov5Stelle : I Fondi per lo Sviluppo e Coesione, sono fondamentali per dare respiro agli operatori del comparto culturale e dare… - michele_geraci : L’Occidente sta perdendo la battaglia sul tema di cui si vanta essere paladino: la verità e trasparenza alla base d… - eliana_calanni : RT @Moonlightshad1: Smettetela di chiedere a Meloni di dissociarsi, di far dimettere questo e quello. Chi sta al governo con Meloni fa quel… - SaraNfbArt : RT @esaurita_: parla di oriana che non sa stare sola ma lei è entrata che si frequentava con uno poi ha detto che ci sarebbe andata con ant… -

Quando Al Pacino costrinse Keanu Reeves ad abbassarsi lo stipendio Così quando lo studio legale Milton gli offre un lavoro a New York, l'uomo non ci pensa su due ... la nuova vita a New York non le piace e sta avendo un peso sulla sua salute mentale. Ben presto Kevin ... "Smettete di rompere le balle ...". Fiorello difende Satta e Berrettini Ci mancava l'endorsement di Rosario Fiorello a Matteo Berrettini e Melissa Satta. Dopo lo sfogo social di quest'ultima (che a farsi dare della portasfiga ovviamente non ci sta), lo showman siciliano si è speso per difendere il tennista e la compagna dalle critiche. E per farlo ha scelto la via più diretta (in diretta): " Smettete di rompere le balle a Matteo ... Il ghiaccio marino artico raggiunge il record minimo per il secondo anno di fila " La tendenza al ribasso del ghiaccio marino potrebbe essere un segnale che il riscaldamento globale sta finalmente influenzando il ghiaccio galleggiante intorno all'Antartide, ma ci vorranno molti ... Così quando lo studio legale Milton gli offre un lavoro a New York, l'uomo nonpensa su due ... la nuova vita a New York non le piace eavendo un peso sulla sua salute mentale. Ben presto Kevin ...mancava l'endorsement di Rosario Fiorello a Matteo Berrettini e Melissa Satta. Dopo lo sfogo social di quest'ultima (che a farsi dare della portasfiga ovviamente non), lo showman siciliano si è speso per difendere il tennista e la compagna dalle critiche. E per farlo ha scelto la via più diretta (in diretta): " Smettete di rompere le balle a Matteo ..." La tendenza al ribasso del ghiaccio marino potrebbe essere un segnale che il riscaldamento globalefinalmente influenzando il ghiaccio galleggiante intorno all'Antartide, mavorranno molti ... Sergio Dompé: «Raddoppiamo sul biotech ma aiutate chi innova» Corriere della Sera