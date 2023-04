Chris Jericho: “Rimpiango di non aver mai avuto un match in singolo contro l’Undertaker in PPV” (Di mercoledì 19 aprile 2023) The Undertaker e Chris Jericho si sono incrociati un bel po’ di volte nel corso della loro carriera. Anche se questo è vero, non si sono mai affrontati in un match in singolo durante un pay-per-view. Durante una sessione di Q&A in diretta sul suo Talk Is Jericho podcast, Chris ha rivelato di rimpiangere proprio questa mancanza. Jericho ha aggiunto che sarebbe potuto essere un grande show, se fosse accaduto. Le sue parole “Io e Undertaker non ci siamo mai affrontati in un fo***to match in pay-per-view. Abbiamo fatto solo un incontro perché lui era sempre a SmackDown quando io ero a Raw, e viceversa. Ogni volta che ci incrociavamo era sempre fantastico. Ho anche vinto il titolo da lui una volta a Elimination Chamber, ma ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 19 aprile 2023) The Undertaker esi sono incrociati un bel po’ di volte nel corso della loro carriera. Anche se questo è vero, non si sono mai affrontati in unindurante un pay-per-view. Durante una sessione di Q&A in diretta sul suo Talk Ispodcast,ha rivelato di rimpiangere proprio questa mancanza.ha aggiunto che sarebbe potuto essere un grande show, se fosse accaduto. Le sue parole “Io e Undertaker non ci siamo mai affrontati in un fo***toin pay-per-view. Abbiamo fatto solo un inperché lui era sempre a SmackDown quando io ero a Raw, e viceversa. Ogni volta che ci incrociavamo era sempre fantastico. Ho anche vinto il titolo da lui una volta a Elimination Chamber, ma ...

