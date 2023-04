Chris Evans ha svelato qual è la star Marvel a cui è più affezionato (Di mercoledì 19 aprile 2023) In una recente intervista, Chris Evans ha svelato con quale star della Marvel ha un legame particolarmente forte, nonostante rimanga affezionato a tutti gli attori che hanno preso parte alla saga. In una recente intervista, Chris Evans, l'attore che ha interpretato Captain America nell'MCU, ha parlato del suo rapporto con i colleghi del franchise della Marvel. Sebbene sia legato a tutti i membri del cast, ha ammesso di essere particolarmente affezionato a Scarlett Johansson, sentimento condiviso dall'attrice stessa. Non è un segreto che gli attori del più grande franchise cinematografico siano un gruppo di amici molto uniti, tanto da avere addirittura una chat di gruppo degli Avengers. Durante ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) In una recente intervista,hacondellaha un legame particolarmente forte, nonostante rimangaa tutti gli attori che hanno preso parte alla saga. In una recente intervista,, l'attore che ha interpretato Captain America nell'MCU, ha parlato del suo rapporto con i colleghi del franchise della. Sebbene sia legato a tutti i membri del cast, ha ammesso di essere particolarmentea Scarlett Johansson, sentimento condiviso dall'attrice stessa. Non è un segreto che gli attori del più grande franchise cinematografico siano un gruppo di amici molto uniti, tanto da avere addirittura una chat di gruppo degli Avengers. Durante ...

