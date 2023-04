“Chiesti più di 23 anni di carcere”. L’accusa all’infermiera di Chavez (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nicaragua: Daniel Ortega nomina nuovo ambasciatore in Turchia il nipote di Gheddafi “Recep Tayyip Erdogan, ha concesso l’approvazione al compagno Mohamed Lashtar come ambasciatore del nostro Nicaragua presso il popolo e il governo della Turchia”, ha annunciato la moglie del dittatore, la vicepresidente Rosario Murillo Venezuela: Nicolás Maduro lancia il suo programma televisivo con “Sira”, la sua nuova compagna di intelligenza artificiale (AI) che presentare le notizie durante la trasmissione del dittatore. Lo “spettacolo” di Maduro e Sira andrà in onda ogni lunedì alle 17 ora locale. “Ci accusano di essere robot, di non esistere”, ha detto il dittatore nel lancio. “No, non è intelligenza artificiale, è intelligenza popolare, è intelligenza rivoluzionaria.” Con due nuovi femminicidi sale a 26 il numero delle donne assassinate quest’anno a Cuba Siamo al triplo dei femminicidi registrati ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nicaragua: Daniel Ortega nomina nuovo ambasciatore in Turchia il nipote di Gheddafi “Recep Tayyip Erdogan, ha concesso l’approvazione al compagno Mohamed Lashtar come ambasciatore del nostro Nicaragua presso il popolo e il governo della Turchia”, ha annunciato la moglie del dittatore, la vicepresidente Rosario Murillo Venezuela: Nicolás Maduro lancia il suo programma televisivo con “Sira”, la sua nuova compagna di intelligenza artificiale (AI) che presentare le notizie durante la trasmissione del dittatore. Lo “spettacolo” di Maduro e Sira andrà in onda ogni lunedì alle 17 ora locale. “Ci accusano di essere robot, di non esistere”, ha detto il dittatore nel lancio. “No, non è intelligenza artificiale, è intelligenza popolare, è intelligenza rivoluzionaria.” Con due nuovi femminicidi sale a 26 il numero delle donne assassinate quest’anno a Cuba Siamo al triplo dei femminicidi registrati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DanieleVolpe7 : @MatthijsPog ma come, non erano così felici di ciò che avevano ottenuto dandoci ben 6 punti in più di quelli chiest… - EFaziosi : Troppi 15 punti. Del resto, l'accusa ne aveva chiesti 9. Tutto sempre più assurdo. - Alberto_zz0 : @FratellidItalia Perché non avete recepito subito i 21 punti chiesti dalla Lega, per ripristinare il più possibile… - NuovoSud : Ospedale di Giarre, chiesti alla Regione più posti letto e Cardiologia - Luca81272 : @lerianaa Non saprebbero fare uno più uno senza calcolatrice. Tra un mese fine tutto,vi siete chiesti perché Oriana… -

Calderone, Piantedosi, Pichetto Fratin e Urso: i ministri traballanti Sui biocarburanti, chiesti dall'Italia, il ministro dell'Ambiente ha promesso ancora battaglia. Si ... Anche in questo caso, però, i dossier più importanti sono stati avocati e portati direttamente a ... ChatGpt è il primo esempio di superintelligenza Il fatto che Microsoft abbia investito più di dieci miliardi di dollari in OpenAi ha indotto alcuni ... Naturalmente, ci si è anche chiesti perché il Gpt - 4 continui a commettere errori ridicoli se è ... Sogno Champions per il Milan, Passerini: 'Vinci e convinci Leao. Maignan Può diventare una bandiera" - ESCLUSIVO Origi E' una scelta sbagliata, si sono sottovalutate alcune cose, non ci si è chiesti come mai ... Il prossimo anno sarà più forte perché migliorerà. Leao non può che migliorare come Tonali e gli altri. Sui biocarburanti,dall'Italia, il ministro dell'Ambiente ha promesso ancora battaglia. Si ... Anche in questo caso, però, i dossierimportanti sono stati avocati e portati direttamente a ...Il fatto che Microsoft abbia investitodi dieci miliardi di dollari in OpenAi ha indotto alcuni ... Naturalmente, ci si è ancheperché il Gpt - 4 continui a commettere errori ridicoli se è ...Origi E' una scelta sbagliata, si sono sottovalutate alcune cose, non ci si ècome mai ... Il prossimo anno saràforte perché migliorerà. Leao non può che migliorare come Tonali e gli altri. “Chiesti più di 23 anni di carcere”. L’accusa all’infermiera di Chavez Nicola Porro