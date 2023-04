Chiesa, un top club vuole l’esterno offensivo: Juve disperata (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juve, nel prossimo mercato estivo, rischia di perdere Chiesa; sull’esterno offensivo, infatti, è forte l’interesse di un top club. La stagione non è ancora finita ma, fino a questo momento, Chiesa non è riuscito a dare il contributo sperato. L’infortunio subito a gennaio 2022, in casa della Roma, è stato piuttosto grave e ha lasciato l’esterno offensivo fuori dal campo per diverso tempo. Chiesa (LaPresse)Il mondiale invernale ha sicuramente aiutato il recupero del campione d’Europa ma è abbastanza evidente come Chiesa non sia ancora al cento per cento della forma. La sensazione è che per vedere l’esterno offensivo al meglio della forma bisognerà aspettare il prossimo anno anche se, ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 19 aprile 2023) La, nel prossimo mercato estivo, rischia di perdere; sul, infatti, è forte l’interesse di un top. La stagione non è ancora finita ma, fino a questo momento,non è riuscito a dare il contributo sperato. L’infortunio subito a gennaio 2022, in casa della Roma, è stato piuttosto grave e ha lasciatofuori dal campo per diverso tempo.(LaPresse)Il mondiale invernale ha sicuramente aiutato il recupero del campione d’Europa ma è abbastanza evidente comenon sia ancora al cento per cento della forma. La sensazione è che per vedereal meglio della forma bisognerà aspettare il prossimo anno anche se, ...

