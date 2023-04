Chiara Nasti, un dettaglio del suo aspetto scatena la cattiveria degli haters: "Altro che svaccata!" (Di mercoledì 19 aprile 2023) Chiara Nasti sembra non poter stare un attimo tranquilla: ancora una volta attaccata brutalmente sui social. Il motivo è patetico! La ragazza partenopea è diventata mamma a novembre per la prima volta del piccolo Thiago. Un bambino che, dobbiamo dire, è il perfetto mix tra Chiara Nasti e il suo futuro sposo Mattia Zaccagni. In particolar modo quando sorride, gli occhi di Thiago ci ricordano il taglio dell'influencer che, ha sempre avuto un carattere peperino e uno sguardo da volpe. Insieme al suo promesso, stanno preparando tutti i dettagli del loro matrimonio, ma non ha di certo tralasciato il suo lavoro seppur, con gli impegni della maternità e il periodo non proprio roseo che ha vissuto, ha continuato a mandare avanti progetti che ad oggi stanno prendendo vita. Per chi non lo sapesse, anche se dubitiamo fortemente, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 19 aprile 2023)sembra non poter stare un attimo tranquilla: ancora una volta attaccata brutalmente sui social. Il motivo è patetico! La ragazza partenopea è diventata mamma a novembre per la prima volta del piccolo Thiago. Un bambino che, dobbiamo dire, è il perfetto mix trae il suo futuro sposo Mattia Zaccagni. In particolar modo quando sorride, gli occhi di Thiago ci ricordano il taglio dell'influencer che, ha sempre avuto un carattere peperino e uno sguardo da volpe. Insieme al suo promesso, stanno preparando tutti i dettagli del loro matrimonio, ma non ha di certo tralasciato il suo lavoro seppur, con gli impegni della maternità e il periodo non proprio roseo che ha vissuto, ha continuato a mandare avanti progetti che ad oggi stanno prendendo vita. Per chi non lo sapesse, anche se dubitiamo fortemente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livingbychanel : Prima ho visto i costumi di Chiara Nasti bellissimi meravigliosi poi mi sono ricordata che non sono Chiara Nasti e non posso permettermelo - s4lsadisoia : al pensiero che in futuro chiara nasti, CHIARA NASTI, debba mettersi ad aiutare il figlio con i compiti, mi vien male - alessiophilips : Chiara Nasti per mille anni ancora - antofns : @adtoomuch Stiamo parlando di Chiara Nasti - AlbiT4ro : @sebsa04 @Dottor_Strowman che ne so guarda sti siti scandalistici -