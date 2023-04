Chiara Ferragni scambiata per la figlia di Gianni Morandi e Anna, la risposta del cantante è epica (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nelle scorse ore, Gianni Morandi ha pubblicato sui social una foto insieme alla moglie Anna Dan e alla “regina” dei social Chiara Ferragni, che è andata a far visita alla coppia prima di partecipare ad un evento a Bologna. Anche dopo l’edizione di Sanremo, i rapporti fra Gianni e Chiara sono rimasti ottimi, tanto da passare la serata tutti insieme davanti a un gustoso piatto di tortellini in brodo. I tre hanno deciso dei immortalare la piacevole serata con una foto, che Morandi ha prontamente caricato su Facebook, con la didascalia ‘Ragazze in gamba’. Sui social si sono scatenati i commenti. Fra questi, c’è anche stato qualcuno che ha scambiato Chiara per la figlia della coppia: “La ragazza è identica alla madre. Buona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nelle scorse ore,ha pubblicato sui social una foto insieme alla moglieDan e alla “regina” dei social, che è andata a far visita alla coppia prima di partecipare ad un evento a Bologna. Anche dopo l’edizione di Sanremo, i rapporti frasono rimasti ottimi, tanto da passare la serata tutti insieme davanti a un gustoso piatto di tortellini in brodo. I tre hanno deciso dei immortalare la piacevole serata con una foto, cheha prontamente caricato su Facebook, con la didascalia ‘Ragazze in gamba’. Sui social si sono scatenati i commenti. Fra questi, c’è anche stato qualcuno che ha scambiatoper ladella coppia: “La ragazza è identica alla madre. Buona ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Chiara Ferragni scambiata per la figlia di Gianni Morandi e Anna, la risposta del cantante è epica - cioella : @trash_italiano A Dubai chiara ferragni a presentato la sua collezione e i costumi per l’estate. Credo che sia stat… - adtoomuch : Non è che ti scrivo i tweet ironico “Oddio che bello il tuo blush” significa che io lecca il culo a Chiara Ferragni… - dicoleparolacce : @Elbarunetto Chiara Ferragni ha camminato affinché Edoardo potesse correre - TecnicaScuola : Il prof Anselmi incontra Chiara Ferragni: “avrebbero dovuto esserci altri docenti, non solo io. Non capisco lo stup… -