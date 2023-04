Chiara Ferragni con le extension, rimpiange di aver tagliato i capelli? (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'imprenditrice digitale ha mostrato sui social una pettinatura extra lunga ed extra liscia. Merito di strategiche ciocche in stile Barbie girl Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'imprenditrice digitale ha mostrato sui social una pettinatura extra lunga ed extra liscia. Merito di strategiche ciocche in stile Barbie girl

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marialetiziama9 : RT @RobertoAvventu2: ?? Mentre in Francia manifestano contro Macron, a Bologna migliaia di persone in attesa di toccare e vedere la Ferragni… - renatosil8 : RT @Felyorfelix: Migliaia di persone si accalcano nella piazza di #Bologna,si sottopongono a sfibranti file di ore ed ore ed ad ogni tipo d… - nieddupierpaolo : RT @RobertoAvventu2: ?? Mentre in Francia manifestano contro Macron, a Bologna migliaia di persone in attesa di toccare e vedere la Ferragni… - EnricoFRossi : RT @RobertoAvventu2: ?? Mentre in Francia manifestano contro Macron, a Bologna migliaia di persone in attesa di toccare e vedere la Ferragni… - KUNTAKI17968108 : RT @La_Piera7: Bologna piazza stracolma di teste di cazzo li non per chiedere diritti e libertà ma per incontrare Chiara Ferragni. Ps: Que… -