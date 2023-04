Chi sono Anna Ghinazzi e Patricia Abati: la moglie e la compagna di Pupo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Chi sono Anna Ghinazzi e Patricia Abati, la moglie e la compagna di Pupo ospite a Oggi è un altro giorno? Come noto, il cantante e presentatore tv ha due compagne: la moglie ufficiale e un’altra donna. La consorte di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si chiama Anna Ghinazzi: una donna molto discreta che non ama le luci della ribalta e che ha da sempre accettato le scelte anche sentimentali di Pupo. I due si sono sposati nel 1975 quando lui aveva 20 anni e anche lei era molto giovane e hanno avuto due figlie: Ilaria e Clara. Pupo ha anche un terza figlia nata da una relazione extraconiugale. Come detto, al fianco di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Chi, lae ladiospite a Oggi è un altro giorno? Come noto, il cantante e presentatore tv ha due compagne: laufficiale e un’altra donna. La consorte di Enzo, in arte, si chiama: una donna molto discreta che non ama le luci della ribalta e che ha da sempre accettato le scelte anche sentimentali di. I due sisposati nel 1975 quando lui aveva 20 anni e anche lei era molto giovane e hanno avuto due figlie: Ilaria e Clara.ha anche un terza figlia nata da una relazione extraconiugale. Come detto, al fianco di ...

