“Chi lascia la scuola”. Amici 22, la voce sull’eliminato della sesta puntata del serale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci avviciniamo sempre più verso la fine di Amici 22 e ora è venuto fuori chi potrebbe essere eliminato nella sesta puntata del serale, che sarà trasmessa sabato 22 aprile su Canale 5. Maria De Filippi avrà l’ingrato compito di comunicare all’allievo o allieva sconfitta l’esito del televoto. L’ultima ad essere uscita dalla scuola è stata Federica, che ha salutato tutti i suoi compagni tra la commozione generale. Ma ora sono spuntati i nomi di coloro che potrebbero alzare bandiera bianca nel prossimo appuntamento. Dunque, Amici 22 si appresta a rivelare al pubblico chi sarà il prossimo eliminato. Durante la sesta puntata del serale lo sapremo ufficialmente, ma il sito Blastingnews ha già fatto un’importante anticipazione. Sono due i ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci avviciniamo sempre più verso la fine di22 e ora è venuto fuori chi potrebbe essere eliminato nelladel, che sarà trasmessa sabato 22 aprile su Canale 5. Maria De Filippi avrà l’ingrato compito di comunicare all’allievo o allieva sconfitta l’esito del televoto. L’ultima ad essere uscita dallaè stata Federica, che ha salutato tutti i suoi compagni tra la commozione generale. Ma ora sono spuntati i nomi di coloro che potrebbero alzare bandiera bianca nel prossimo appuntamento. Dunque,22 si appresta a rivelare al pubblico chi sarà il prossimo eliminato. Durante ladello sapremo ufficialmente, ma il sito Blastingnews ha già fatto un’importante anticipazione. Sono due i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mentecritica : Fa specie lo stupore di chi ha ripreso, condiviso e commentato il trasferimento ferroviario di obici semoventi. For… - enpaonlus : Amato da tutti. Curato dalle volontarie della Sezione ENPA di Locorotondo. Il piccolo Birillo lascia malinconia e r… - Arypigliate : egoismo di chi non sopporta che tutto ciò faccia parte di ciò che siamo e che non siamo un'entità aliena estranea a… - 0zen_ : Si possono ricevere oltre 20 telefonate di marketing al giorno!? Io rispondo solo ai numeri memorizzati e chi mi ce… - DeruvoGianni : @Lionardovinci @vero_fiero Ma chi ti lascia parlare prescritto che non sei altro e sono educato, pensa in casa tua... -