Chi è Lina Souloukou, la nuova Ceo della Roma: "Leader esperta e rispettata" (Di mercoledì 19 aprile 2023) La nuova Ceo della Roma è Lina Souloukou, scelta dal club per la successione di Pietro Berardi. La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato, dopo aver espletato le relative procedure aziendali. "Lina è una Leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici – hanno commentato i proprietari Dan e Ryan Friedkin – di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell'As Roma. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il club al più alto livello, come meritano i tifosi e la città". Dopo gli studi in legge con una specializzazione in Diritto dello Sport, Souloukou ha intrapreso la sua carriera nel calcio, nel quale lavora da oltre 15 anni.

