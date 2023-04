Chi è l’assassina di Rosa Gigante, Stefania Russolillo, e perché ha ucciso la madre di Donato De Caprio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Stefania Russolillo, nata a Napoli il 14 aprile 1976, è la vicina di casa e assassina di Rosa Gigante, la madre del salumiere di TikTok Donato De Caprio, titolare del negozio “Con mollica o senza?”. Dopo sette ore di interrogatorio Russolillo ha confessato di aver ucciso l’anziana vicina per antipatia o per screzi di lunga data: “Mi spiava, mi rubava anche la posta dalla cassetta. Era una iena” Russolillo, sposata e con un figlio piccolo, ha ricevuto un fermo per l’accusa di omicidio, spiega Il Mattino. Sul suo profilo di Facebook nulla che lasciasse presagire una tragedia del genere. Tanti video e post dedicato al cane di casa, qualche frecciatina indirizzata ad ignoti “che dovrebbero farsi i fatti loro”, tante foto ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 19 aprile 2023), nata a Napoli il 14 aprile 1976, è la vicina di casa e assassina di, ladel salumiere di TikTokDe, titolare del negozio “Con mollica o senza?”. Dopo sette ore di interrogatorioha confessato di averl’anziana vicina per antipatia o per screzi di lunga data: “Mi spiava, mi rubava anche la posta dalla cassetta. Era una iena”, sposata e con un figlio piccolo, ha ricevuto un fermo per l’accusa di omicidio, spiega Il Mattino. Sul suo profilo di Facebook nulla che lasciasse presagire una tragedia del genere. Tanti video e post dedicato al cane di casa, qualche frecciatina indirizzata ad ignoti “che dovrebbero farsi i fatti loro”, tante foto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GasparriNicola : @NicolaPorro Se l’orsa assassina venisse rimessa in libertà, visto gli orsi forzatamente introdotti nel Trentino si… - biasostyle : @DiegoFusaro Esatto x non parlare dei cuccioli condannati a morte ormai !!! Xché l'importante era catturare l'assas… - Tancred68794145 : @Agenzia_Ansa L'orsa assassina di uomini non esiste, è nell'immaginario collettivo e siccome certi uomini politici… - MarcoMerli11 : I merdosi satanisti non riusciranno a frenare L'IRA GIUSTA DI DIO ,verso chi assassina la vita per sempre. La pazienza sta finendo. - RednewsGargano : #contrappunti “Io non ci sto!” Lunga vita a #JJ4, l’#orsa 'assassina' La dott.ssa Mariana Berardinetti dice la sua… -