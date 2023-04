"Chi condivide la nostra rabbia": il clamoroso schiaffo di Michele Santoro al Pd (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'ultima del teletribuno Michele Santoro- conduttore folgorato sulla via di Mosca - è una “staffetta della pace” da Aosta a Lampedusa. Obiettivo: «Riaccendere la speranza e unire l'Italia contro la guerra». Quindi no all'invio dell'Ucraina e, ovviamente, una bella censura alla Nato («Contribuisce all'escalation e trasforma un conflitto locale in una guerra mondiale strisciante»). Un ragionamento ripetuto da mesi nei salotti tv: “Putin ha invaso l'Ucraina, però Biden...”. Santoro presenterà oggi la sua iniziativa, che ha già raccolto decine di firme: da Ginevra Bompiani ad Ascanio Celestini, da Fiorella Mannoia a Moni Ovadia, da Vauro Senesi a Elio Germano. «Questo appello è rivolto a chi sente il bisogno di fare qualcosa contro l'orrore della violenza delle armi e ha voglia di gridare basta» si legge nell'invettiva, «vogliamo tornare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'ultima del teletribuno- conduttore folgorato sulla via di Mosca - è una “staffetta della pace” da Aosta a Lampedusa. Obiettivo: «Riaccendere la speranza e unire l'Italia contro la guerra». Quindi no all'invio dell'Ucraina e, ovviamente, una bella censura alla Nato («Contribuisce all'escalation e trasforma un conflitto locale in una guerra mondiale strisciante»). Un ragionamento ripetuto da mesi nei salotti tv: “Putin ha invaso l'Ucraina, però Biden...”.presenterà oggi la sua iniziativa, che ha già raccolto decine di firme: da Ginevra Bompiani ad Ascanio Celestini, da Fiorella Mannoia a Moni Ovadia, da Vauro Senesi a Elio Germano. «Questo appello è rivolto a chi sente il bisogno di fare qualcosa contro l'orrore della violenza delle armi e ha voglia di gridare basta» si legge nell'invettiva, «vogliamo tornare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Penombra_90 : RT @lully82: Questa mattina mi sveglio e scopro che la sorella di @DanieleDalMoro1 dal moro dovrebbe VERGOGNARSI. E anche jey pelizon condi… - Pantalaimon83 : @PierluigiGuidi D'altronde chi non condivide 23 milioni di dollari con sconosciuti? - VanessaVx46 : RT @Moonlightshad1: Smettetela di chiedere a Meloni di dissociarsi, di far dimettere questo e quello. Chi sta al governo con Meloni fa quel… - lully82 : Questa mattina mi sveglio e scopro che la sorella di @DanieleDalMoro1 dal moro dovrebbe VERGOGNARSI. E anche jey pe… - carmeng31090950 : RT @Moonlightshad1: Smettetela di chiedere a Meloni di dissociarsi, di far dimettere questo e quello. Chi sta al governo con Meloni fa quel… -

''Antenna a Monterosi non è un atto di egoismo ma la soluzione di un problema'' ...(uno dei quali condivide con la signora il cognome, casualità sicuramente…) che hanno proposto un consiglio comunale per tentare di fermarla. Basta leggere il loro manifesto per appurare chi ... "Sbagliano i modi". Persino Santori bacchetta gli eco - vandali Consideriamo il monito dell'ex sardina un piccolo passo in avanti, visto che tra i progressisti c'è anche chi tace sugli atti vandalici di Ultima Generazione. Forse perché in fondo li condivide pure ... Migranti e sicurezza, Muzzarelli passa dalla 'percezione' all'allarme Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo ...sindaco ascolti con il medesimo sentimento e con indulgenza anche il cittadino che non condivide il ... ...(uno dei qualicon la signora il cognome, casualità sicuramente…) che hanno proposto un consiglio comunale per tentare di fermarla. Basta leggere il loro manifesto per appurare...Consideriamo il monito dell'ex sardina un piccolo passo in avanti, visto che tra i progressisti c'è anchetace sugli atti vandalici di Ultima Generazione. Forse perché in fondo lipure ...Per questo chiediamo aquotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo ...sindaco ascolti con il medesimo sentimento e con indulgenza anche il cittadino che nonil ... Michele Santoro: "Chi condivide la nostra rabbia", schiaffo al Pd Liberoquotidiano.it