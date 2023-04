Chelsea-Real Madrid 0-2, Lampard: “Siamo migliorati, ma dovevamo sfruttare le occasioni” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il tecnico del Chelsea Frank Lampard ha commentato ai microfoni di BT Sport la sconfitta contro il Real Madrid nel ritorno dei quarti di Champions League 2022/2023: “Siamo migliorati parecchio, anche se non posSiamo celebrare prestazioni del genere se poi perdiamo. Abbiamo giocato bene per 60 minuti, ma dovevamo approfittare meglio delle numerose occasioni create. I ragazzi devono continuare a dare tutto in ogni partita“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il tecnico delFrankha commentato ai microfoni di BT Sport la sconfitta contro ilnel ritorno dei quarti di Champions League 2022/2023: “parecchio, anche se non poscelebrare prestazioni del genere se poi perdiamo. Abbiamo giocato bene per 60 minuti, maapprofittare meglio delle numerosecreate. I ragazzi devono continuare a dare tutto in ogni partita“. SportFace.

