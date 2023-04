Chelsea-Real Madrid (0-2): analisi tattica e considerazioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel ritorno dei quarti di Champions League, il Real batte il Chelsea rifilandogli altre 2 reti in un match amministrato con pochi rischi, che sarà oggetto della nostra analisi tattica. Allo “Stamford Bridge” è decisivo Rodrygo con una doppietta nella ripresa. I padroni di casa hanno se non altro il merito di essere sembrati piuttosto produttivi e convincenti nell’atteggiamento fino al gol del raddoppio. Purtroppo, però, agli uomini di Lampard mancano concretezza e cattiveria per capitalizzare le occasioni costruite. La squadra di Ancelotti può così facilmente assorbire i colpi, sferrando i propri appena la preda si mostra vulnerabile e volando nuovamente alle semifinali della Coppa dalle grandi orecchie. Riviviamo dunque l’andamento di questo Chelsea-Real attraverso la nostra ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel ritorno dei quarti di Champions League, ilbatte ilrifilandogli altre 2 reti in un match amministrato con pochi rischi, che sarà oggetto della nostra. Allo “Stamford Bridge” è decisivo Rodrygo con una doppietta nella ripresa. I padroni di casa hanno se non altro il merito di essere sembrati piuttosto produttivi e convincenti nell’atteggiamento fino al gol del raddoppio. Purtroppo, però, agli uomini di Lampard mancano concretezza e cattiveria per capitalizzare le occasioni costruite. La squadra di Ancelotti può così facilmente assorbire i colpi, sferrando i propri appena la preda si mostra vulnerabile e volando nuovamente alle semifinali della Coppa dalle grandi orecchie. Riviviamo dunque l’andamento di questoattraverso la nostra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Chelsea-Real Madrid, arbitra Orsato. Modric: 'Uno dei peggiori in circolazione' - Eurosport_IT : REAL MADRID IN SEMIFINALE ???????? I Blancos battono il Chelsea per 2-0 anche nella gara di ritorno di Champions Leagu… - idextratime : #UCL HT : Chelsea 0-0 Real Madrid (Agg 0-2) Gimana-gimana? ?? - 11contro11 : #Chelsea-Real Madrid (0-2): analisi tattica e considerazioni #RealMadrid #ChampionsLeague #11contro11 - Ftbnews24 : #Chelsea-Real Madrid 0-2, Ancelotti sogna: “Spero di incontrare il Milan in finale” #Champions League, Chelsea, Mil… -