Chelsea, Lampard: «Non possiamo andare al di sotto di questo livello» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Frank Lampard, allenatore del Chelsea, ha parlato dopo il ko con il Real Madrid e l’uscita ai quarti di finale di Champions Frank Lampard, tecnico del Chelsea, ha così parlato ai microfoni di BT Sports. LE PAROLE – «Abbiamo giocato bene per 60 minuti, abbiamo creato tante occasioni, ma dovevamo sfruttarle meglio. Non possiamo di certo esaltare queste prestazioni quando perdi in questo modo, ma siamo migliorati molto. Ora cosa accadrà? Stiamo giocando per il Chelsea, quindi in ogni partita i ragazzi dovranno dare tutto. Non possiamo andare al di sotto di questo livello». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Frank, allenatore del, ha parlato dopo il ko con il Real Madrid e l’uscita ai quarti di finale di Champions Frank, tecnico del, ha così parlato ai microfoni di BT Sports. LE PAROLE – «Abbiamo giocato bene per 60 minuti, abbiamo creato tante occasioni, ma dovevamo sfruttarle meglio. Nondi certo esaltare queste prestazioni quando perdi inmodo, ma siamo migliorati molto. Ora cosa accadrà? Stiamo giocando per il, quindi in ogni partita i ragazzi dovranno dare tutto. Nonal didi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

