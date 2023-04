Chef stellati e formazione enogastronomica: nasce ‘Percorsi di Gusto’ (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIncontri con Chef stellati ed esperti del settore food uniti ad una intensa formazione enogastronomica: questi i capisaldi di Percorsi di Gusto – primo evento promosso da Scongelando Srl e tenutosi mercoledì 19 aprile 2023 presso l’Alta Scuola di formazione Gastronomica In Cibum con sede a Pontecagnano Faiano (SA). Una giornata di confronto e promozione del nostro patrimonio alimentare che ha visto la partecipazione di aziende leader nel modo della ristorazione e del consumo OOH (Out Of Home) e di circa sessanta ristoratori provenienti da Campania, Puglia e Basilicata.“Dopo il blocco forzato del comparto ristorativo a causa della pandemia – sottolinea Michele Strizzi, titolare insieme alla moglie Marialuisa Bacco e alle figlie Antonella e Martina Strizzi della Scongelando Srl ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIncontri coned esperti del settore food uniti ad una intensa: questi i capisaldi di Percorsi di Gusto – primo evento promosso da Scongelando Srl e tenutosi mercoledì 19 aprile 2023 presso l’Alta Scuola diGastronomica In Cibum con sede a Pontecagnano Faiano (SA). Una giornata di confronto e promozione del nostro patrimonio alimentare che ha visto la partecipazione di aziende leader nel modo della ristorazione e del consumo OOH (Out Of Home) e di circa sessanta ristoratori provenienti da Campania, Puglia e Basilicata.“Dopo il blocco forzato del comparto ristorativo a causa della pandemia – sottolinea Michele Strizzi, titolare insieme alla moglie Marialuisa Bacco e alle figlie Antonella e Martina Strizzi della Scongelando Srl ...

