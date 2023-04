(Di mercoledì 19 aprile 2023) Unain Texas sbaglia auto in un parcheggio del supermercato e ildella macchina inizia are contro lei e le amiche, ferendo la ragazza e altre due colleghe, di cui una in modo grave. La polizia ha arrestato Pedro Tello Rodriguez Jr., il 25enne che hato contro di loro. I precedenti Ralph Yarl, 16 afroamericano, è stato ferito da un uomo bianco 84 enne dopo aver suonato per sbaglio alla sua porta di casaSembra un film già visto, un film dell’orrore, in cui si ripete sempre lo stesso copione di morte: il 13 aprile un caso simile aveva coinvolto l’adolescente nero Ralph Yarl, che aveva fatto l’errore di suonare al campanello di casa di un anziano di Kansas City ed era stato ferito con due colpi d’arma da fuoco; una sorte peggiore è toccata poi a Kaylin Gillis, 20anni, uccisa per essere ...

Unain Texas sbaglia auto in un parcheggio del supermercato e il proprietario della macchina inizia a sparare contro ...

Cheerleader prova a entrare nell'auto sbagliata, il proprietario spara - Luce Luce

Agenzia La cheerleader e una sua amica ferite, una è in condizioni gravi NEW YORK, 19 APR – Nuova follia delle armi in America. Una cheerleader in Texas sbaglia auto in un parcheggio… Leggi ...