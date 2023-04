Che derby sia. L’Inter regge l’urto del Benfica e ritrova la semifinale, col Milan un maggio di fuoco (Di mercoledì 19 aprile 2023) E alla fine è derby. Missione compiuta per L’Inter, che nonostante qualche spavento di troppo, persino da situazione di iniziale duplice vantaggio con tanto di 0-2 annullato per un fallo abbastanza dubbio, chiude con un pirotecnico 3-3 e con la forza dell’attacco regge l’urto del Benfica, che prova in tutti i modi ad attaccare in modo quanto più diretto possibile e forse in modo troppo frenetico. La squadra di Inzaghi così vola in semifinale di Champions, dove era assente dal 2010, e sappiamo tutti bene come finì quell’anno. Come il 2003, invece, sarà clamoroso derby contro il Milan per un posto in finale, una doppia sfida che caratterizzerà un maggio di fuoco, visto che intanto la lotta tra le due squadre viene ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) E alla fine è. Missione compiuta per, che nonostante qualche spavento di troppo, persino da situazione di iniziale duplice vantaggio con tanto di 0-2 annullato per un fallo abbastanza dubbio, chiude con un pirotecnico 3-3 e con la forza dell’attaccodel, che prova in tutti i modi ad attaccare in modo quanto più diretto possibile e forse in modo troppo frenetico. La squadra di Inzaghi così vola indi Champions, dove era assente dal 2010, e sappiamo tutti bene come finì quell’anno. Come il 2003, invece, sarà clamorosocontro ilper un posto in finale, una doppia sfida che caratterizzerà undi, visto che intanto la lotta tra le due squadre viene ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #InterMilan #MilanInter Ed è Neuro-derby, signori: sarà un grande spettacolo di umanità. Un avviso per tutti gli un… - gippu1 : Solo una squadra era riuscita a prevalere in un derby di Champions partendo da un distacco più ampio del -22 del… - ZanoMind : Io vado a letto ora però mantengo la mia promessa. Oggi per il milan sarà molto semplice replicare quello che è suc… - mattiamatron : RT @AnfetaMilan: Preferirei guardare un video dei terroristi che tengono la mia famiglia in ostaggio piuttosto che un derby di Champions - TheDistefanist : RT @AnfetaMilan: Preferirei guardare un video dei terroristi che tengono la mia famiglia in ostaggio piuttosto che un derby di Champions -