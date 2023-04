Che atmosfera a San Siro: tutti in attesa dell'Inter (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inter - Benfica, a un'ora dal via migliaia di tifosi attendono il bus nerazzurro all'esterno del ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023)- Benfica, a un'ora dal via migliaia di tifosi attendono il bus nerazzurro all'esterno del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : #Mourinho one to one #SkySport :'Sono da due giorni chiuso dentro Trigoria. Non so quale atmosfera ci sia di fuori.… - Cix_23 : RT @AvvocatoAtomico: @FranFerrante @StefanoCiafani @gonufrio @MgMidu @A_LisaCorrado @GiaSilvestrini @erealacci @robdellaseta @RossellaMuron… - Matteo_kt : RT @AvvocatoAtomico: @FranFerrante @StefanoCiafani @gonufrio @MgMidu @A_LisaCorrado @GiaSilvestrini @erealacci @robdellaseta @RossellaMuron… - LakeShowIta : ?? «È per questo che si vive: giocare nei playoff. L'atmosfera qui è fantastica. Adoro questo posto.» ?? Austin Reav… - Andrea92Sardi : RT @AvvocatoAtomico: @FranFerrante @StefanoCiafani @gonufrio @MgMidu @A_LisaCorrado @GiaSilvestrini @erealacci @robdellaseta @RossellaMuron… -