Charlene di Monaco | la confessione piccante della sua consigliera e amante di Juan Carlos

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : I principi hanno assistito alla finalissima del Monte Carlo Master insieme a Sean Wittstock, fratello minore di lei… - infoitcultura : Charlene di Monaco al torneo di tennis: look da diva - VelvetMagIta : Charlene di Monaco al torneo di tennis: look da diva. La gaffe del vincitore #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Charlene Wittstock con Alberto di Monaco e i loro gemellini al torneo di tennis: sono solo sorrisi - infoitcultura : Charlene di Monaco, il tailleur bianco da 4.940 euro e gaffe sul campo di tennis -

Lei è Corinna Larsen, Principessa di Sayn - Wittgenstein, consigliera didied ex amante di Juan Carlos sul quale promette di rivelare retroscena piccanti e sconvenienti nella serie Sky Original, La caduta di un Re . Un altro docufilm che farà tremare ...In primis il fratello Garett, che è spesso nel Principato e che non perde un evento (c'è chi lo chiama ironicamente "il conte di), mentre i genitori della principessa da qualche mese hanno ...... Charlène di, a tutto comfort tra le vie di Firenze con Andrea Bocelli La principessa, in Toscana con il marito Alberto per i festeggiamenti dei 160 anni del Consolato del Principato di...

Charlene di Monaco, le confessioni della sua consigliera e amante del Re DiLei

Corinna Larsen è una delle migliori amiche di Charlene di Monaco e amante di Juan Carlos. Le sue confessioni fanno tremare Letizia di Spagna.Nuova apparizione per Alberto e Charlène per la finale del torneo di tennis Master 1000 di Montecarlo. Al tradizionale appuntamento sportivo, vinto dal russo Andrey Rublev, la coppia è apparsa sempre ...