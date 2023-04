Chanel | Fendi | Bottega Veneta | Saint Laurent e Stella McCartney | la green bag è firmata

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Bottiglia, smeraldo, scuro, bosco: nella Primavera-Estate 2023 la borsa più desiderata si colora di tutte le sfumature del verde. Mini o maxi, a tracolla o in versione hobo, con lettering o con catena. Cinque modelli firmati da grandi maison su cui puntare. Borse più belle PE 2023 guarda le foto La borsa verde secondoLuminosa, appariscente, impossibile da non notare. Secondo la maisonlabag è in una tonalità fluorescente, perfetta per sottolineare l’inconfondibile motivo matelassé applicato sulla pelle lucida. Ancora meglio se in ...