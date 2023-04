Champions | Zhang | significa tanto essere in semifinale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "in, abbiamo iniziato da lontano con giocatori che non hanno mai vinto nulla in Europa.per lo staff per tutti noi. Il derby? Sarà una rivincita, per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Zhang: 'Significa molto per me. Abbiamo iniziato con giocatori che non avevano vinto niente, con zero esperienza i… - DiMarzio : #Inter, le parole del presidente #Zhang: '#Milan in semifinale? Per noi occasione di rivincita' - InterClubIndia : RT @marifcinter: #Zhang: 'Avevo chiesto il Milan ai quarti? Nel corso dei miei anni qui, il derby è sempre stato spettacolare per l'atmosfe… - InterMagazine2 : CHAMPIONS - Inter, Zhang: 'In questo momento la Coppa non è più un sogno' - InterClubIndia : RT @marifcinter: #Zhang: 'Significa molto per me. Abbiamo iniziato con giocatori che non avevano vinto niente, con zero esperienza in Champ… -

è al settimo cielo. L'Inter è tornata in semifinale didopo 13 anni e il presidente nerazzurro non può che essere contento. Intervistato nel post partita, ha parlato così dopo il 3 - 3 ...Lo ha detto il presidente dell'Inter, Steven, ad Amazon Prime Video dopo la qualificazione alla semifinale diLeague. " Sono contento per Correa, non segnava da tanto e sono davvero ...Commenta per primo Nel post partita di Inter - Benfica, Steven, presidente del club nerazzurro, ha parlato a Prime Video . Ecco le sue parole: 'Essere alle ...di tutto come fatto in'. '...

Inter, Zhang al pranzo Uefa: VIDEO | Champions League | Calciomercato.com Calciomercato.com

(ANSA) - MILANO, 19 APR - 'Significa tanto essere in semifinale, abbiamo iniziato da lontano con giocatori che non hanno mai vinto nulla in ...Sarà derby di Milano in semifinale di Champions League. L’Inter stacca il pass e avrà dunque di fronte il Milan. In collegamento a Sky Sport, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato così nel ...