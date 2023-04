Champions League, Simone Inzaghi: “Una grande felicità, abbiamo meritato nel doppio confronto” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inter-Benfica 3-3. Missione compiuta. I nerazzurri, infatti, forti del pesantissimo 2-0 di una settimana all’Estadio Da Luz, eliminano i portoghesi e raggiungono la semifinale di Champions League dopo ben 13 anni. Una doppia sfida che racchiuderà in sè emozioni a non finire, dato che la rivale sarà il Milan, proprio come 20 anni fa. Al termine della sfida di questa sera a San Siro, il tecnico interista, Simone Inzaghi, ha raccontato le incontenibili emozioni dopo il passaggio del turno: “Una grande felicità – conferma ai microfoni di Amazon Prime – per tutta l’Inter. abbiamo disputato una partita eccellente, abbiamo meritato nel doppio confronto contro una squadra di qualità che fino a questo quarto di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Inter-Benfica 3-3. Missione compiuta. I nerazzurri, infatti, forti del pesantissimo 2-0 di una settimana all’Estadio Da Luz, eliminano i portoghesi e raggiungono la semifinale didopo ben 13 anni. Una doppia sfida che racchiuderà in sè emozioni a non finire, dato che la rivale sarà il Milan, proprio come 20 anni fa. Al termine della sfida di questa sera a San Siro, il tecnico interista,, ha raccontato le incontenibili emozioni dopo il passaggio del turno: “Una– conferma ai microfoni di Amazon Prime – per tutta l’Inter.disputato una partita eccellente,nelcontro una squadra di qualità che fino a questo quarto di ...

