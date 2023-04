Champions League, Inzaghi raggiunge Pioli e Ancelotti: tre allenatori italiani in semifinale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra Reggiolo, Parma e Piacenza c’è il sogno Champions che si fa più concreto che mai. Se poi aggiungiamo che il quarto semifinalista ha vissuto un anno della sua vita a 80 km dal triangolo magico ecco che tutto si fa più gustoso. Oltre al Manchester City di Pep Guardiola, in semifinale ci sono il Real Madrid, il Milan e l’Inter. Quindi, Carlo Ancelotti, Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Tre allenatori italiani in semifinale di Champions, a testimonianza che in panchina il Bel Paese continua a difendersi bene. E ce ne sarà almeno uno in finale, come accaduto anche nella scorsa stagione con Carlo Ancelotti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra Reggiolo, Parma e Piacenza c’è il sognoche si fa più concreto che mai. Se poi aggiungiamo che il quarto semifinalista ha vissuto un anno della sua vita a 80 km dal triangolo magico ecco che tutto si fa più gustoso. Oltre al Manchester City di Pep Guardiola, inci sono il Real Madrid, il Milan e l’Inter. Quindi, Carlo, Stefanoe Simone. Treindi, a testimonianza che in panchina il Bel Paese continua a difendersi bene. E ce ne sarà almeno uno in finale, come accaduto anche nella scorsa stagione con Carlo. SportFace.

