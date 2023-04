Champions League | Inter-Benfica non unica partita oggi | programma e diretta

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Inè il giorno di chiusura del ritorno dei quarti di finale. Dopo che ieri si sono qualificate il Milan (vedi articolo) e il Real Madrid (vedi articolo) stasera tocca all’, che riparte dalla vittoria per 0-2 all’andata col. Ladel Meazza non andrà inTV, solo streaming.– RITORNO QUARTI(andata 2-0) mercoledì 19 aprile ore 21 –streaming Amazon Prime Video Bayern Monaco-Manchester City (andata 0-3) mercoledì 19 aprile ore 21 –TV Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 252, streaming Mediaset Infinity-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Commenta per primo Testa bassa e serata amara per Alex Meret , il suo Napoli esce dai quarti didopo il pareggio di stasera contro il Milan e la sconfitta nella gara d'andata a San Siro: 'Oggi abbiamo fatto una grande partita, sapevamo che loro si sarebbero difesi per poi ...7 Il Milan pareggia 1 - 1 al Maradona contro il Napoli nel ritorno dei quarti di finale e torna in semifinale dia distanza di 16 anni. Gerry Cardinale , patron rossonero tramite RedBird , ha mandato un messaggio a squadra, staff e dirigenza: 'Grazie ragazzi'.2 Davide Calabria sorride da capitano. Il suo Milan vola in semifinale didopo aver fatto fuori il Napoli ai quarti: 'Sono orgoglio di questa squadra per come ha interpretato le due partite. Fin da piccolo sognavo di arrivare in semifinale di, ma ...

Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League, questa sera in diretta su Prime Video. Ecco la programmazione tv completa ...Altre due gare di Champions con un’altra italiana in corsa, l’Inter. In campo anche Bayern Monaco e Manchester City. Le due vincenti si affronteranno in semifinale ...