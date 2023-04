Champions League | il Milan elimina il Napoli | rossoneri in semifinale dopo 16 anni

(Di mercoledì 19 aprile 2023)due sfide ad altissima tensione, ricche di colpi di scena e grande agonismo, nel quarto di finale diha trionfato il, ufficialmente tornato grande. Il Diavolo torna nell’Olimpo europeo, il posto che gli compete di diritto. Iallenati da Stefano Pioli hannoto un indomabile, autore comunque di due prove più che dignitose.hanno offerto grande spettacolo in un doppio quarto di finale intenso, in cui alla fine l’hanno spuntata i, tornati indi16 lunghissimidall’ultima volta. Era il lontano 2007 e il Diavolo aveva appena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ???MILAN IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! ??? Che partita, che serata. Notte da Milan! E il sogno rossonero conti… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - PBPcalcio : La situazione attuale sotto l’hotel del #Milan a #Napoli. * ERA la Champions League Video @StefanoBressi - edocrisc : @gjinoooo @En3rix In Champions League abbiamo fatto un risultato mai fatto nella nostra storia, passando un girone… - FalcionelliFede : RT @AIA_it: Le squadre arbitrali italiane designate in Champions League ed Europa League. Leggi la news: -

Tutti gli episodi più importanti della partita di ritorno dei quarti di. Dai gol ai rigori parati da Meret e Maignan. Napoli - Milan 1 - ...Allo Stadio Maradona, il Milan si qualifica per le semifinali dipareggiando il ritorno dei quarti di finale per 1 - 1 contro il Napoli (risultato complessivo 1 - 2). Le reti della partita sono state siglate da Giroud per i rossoneri ed Osimhen per ...La rimonta non è stata completata e il Napoli è così uscito ai quarti di. Dopo la sconfitta per 1 - 0 di San Siro, la gara di ritorno del Maradona contro il Milan è terminata 1 - 1. Una delusione importante per i partenopei di Luciano Spalletti , che ora ...

(Adnkronos) – “È normale che quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice del mondo o la più delusa del mondo. Per nostra fortuna è andata nel verso giusto”. Stefano Pioli e il Milan si ...Nella stagione 2022-2023 il Milan è la nemesi del Napoli: nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di calcio i rossoneri pareggiano in trasferta per 1-1, con reti di Giroud al 43' ed Os ...