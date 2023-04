Champions League, il Manchester City vola in semifinale: pareggio col Bayern, Haalan sbaglia un rigore e poi segna (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Manchester City si è qualificato alle semifinali della Champions League. La corazzata inglese aveva travolto il Bayern Monaco con un secco 3-0 nel confronto d’andata di fronte al proprio pubblico e non ha avuto grossi problemi nel match in Baviera, pareggiato per 1-1. Gli uomini di Pepe Guardiola si sono guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione europea e ora sono attesi dalla doppia sfida contro il Real Madrid, detentore del trofeo. Il City non ha mai alzato al cielo la Coppa dalla Grandi Orecchie e insegue il secondo atto conclusivo della propria storia dopo quello perso un paio di anni fa contro il Chelsea. Il fuoriclasse Haaland ha sbagliato un calcio di rigore al 37?, ma si è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilsi è qualificato alle semifinali della. La corazzata inglese aveva travolto ilMonaco con un secco 3-0 nel confronto d’andata di fronte al proprio pubblico e non ha avuto grossi problemi nel match in Baviera, pareggiato per 1-1. Gli uomini di Pepe Guardiola si sono guadagnati il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione europea e ora sono attesi dalla doppia sfida contro il Real Madrid, detentore del trofeo. Ilnon ha mai alzato al cielo la Coppa dalla Grandi Orecchie e insegue il secondo atto conclusivo della propria storia dopo quello perso un paio di anni fa contro il Chelsea. Il fuoriclassed hato un calcio dial 37?, ma si è ...

