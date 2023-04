Champions League, gli accoppiamenti ufficiali delle semifinali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo i quarti di finale sono state delineate le semifinali di Champions League per arrivare ad Istanbul. I dettagli Con le ultime gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League sono state delineate le due semifinali. Da una parte ci sarà l’euroderby tra Milan ed Inter, mentre dall’altra parte la rivincita dello scorso tra Real Madrid e Manchester City. Le partite si giocheranno il 9 e 16 maggio. Di seguito gli accoppiamenti ufficiali. MILAN – INTER REAL MADRID- MANCHESTER CITY L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo i quarti di finale sono state delineate lediper arrivare ad Istanbul. I dettagli Con le ultime gare di ritorno dei quarti di finale disono state delineate le due. Da una parte ci sarà l’euroderby tra Milan ed Inter, mentre dall’altra parte la rivincita dello scorso tra Real Madrid e Manchester City. Le partite si giocheranno il 9 e 16 maggio. Di seguito gli. MILAN – INTER REAL MADRID- MANCHESTER CITY L'articolo proviene da Calcio News 24.

