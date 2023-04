Champions League | all’Inter basta un pari col Benfica | in semifinale sarà euro-derby con il Milan

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Missione compiuta. L’Inter di Simone Inzaghi chiude la praticaa San Siro con un pareggio per 3-3 (dopo lo 0-2 dell’andata di Lisbona) e vola indi. Dove ad attenderla ci saranno i cugini del, in unese che si preannuncia imperdibile. A chiudere la pratica portoghese, hanno pensato Nicolò Barella – che ha aperto le marcature al 14? -, Lautaro Martinez – sbloccatosi al 64? – e poi Joaquìn Correa al 79?. Ilnon si è comunque tirato indietro e ha per due volte riacciuffato l’Inter: prima con Fredrik Aursnes, per il temporaneo 1-1, poi con Antonio Silva che ha accorciato le distanze all’86,’ seguito dal definitivo pareggio di Musa in pieno recupero (95?). Biglietto per ...

Con un pirotecnico 3 a 3 l' Inter torna in semifinale didopo tredici anni e ora si giocherà nel quinto e nel sesto euro - derby della storia la finale di Istanbul : una formazione di Serie A calcherà il campo nell'ultimo atto della massima ...Diciannove tifosi portoghesi del Benfica sono stati fermati fuori dallo stadio, dove si stava disputando la partita di ritorno dei quarti di finale dicon l'Inter, e portati in questura dalla polizia di Milano. Anche un tifoso croato dell'Hajduk Spalato, tifoseria gemellata con la squadra ospite, è stato arrestato per resistenza a ...Missione compiuta. L'Inter di Simone Inzaghi chiude la pratica Benfica a San Siro con un pareggio per 3 - 3 (dopo lo 0 - 2 dell'andata di Lisbona) e vola in semifinale di. Dove ad attenderla ci saranno i cugini del Milan, in un euro - derby milanese che si preannuncia imperdibile, a vent'anni esatti dall'ultimo scontro tra rossoneri e nerazzurri nella ...

Inter-Benfica 3-3: gol di Barella, Lautaro e Correa | Champions League La Gazzetta dello Sport

La UEFA ha ufficializzato le date in vista delle due semifinali di Champions League. Questi tutti i dettagli, visto che si partirà il 9 maggio con Real Madrid-Manchester City. Martedì 9 maggio, ore 21 ...Milan e Inter si troveranno in semifinale di Champions League 20 anni dopo l'ultima volta a questo punto della competizione e 18 anni anni dopo l'ultimo derby europeo; in entrambe le ...