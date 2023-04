Champions League, Abodi: “Meraviglioso il cammino delle italiane” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro dello sport e dei giovani Andrea Abodi rispondendo ad una domanda sul quarto di finale di Champions League, Napoli-Milan, giocato ieri sera ha commentato così: “Per una serie di circostanze che dobbiamo saper valorizzare – ha aggiunto – sapendo che i problemi del calcio comunque vanno oltre la dimensione competitiva, che due italiane arrivino vicino alla finale è Meraviglioso, per noi è un motivo di soddisfazione”. “E mi auguro che vadano avanti le italiane anche nelle altre competizioni – ha concluso – come Europa League, Conference League: abbiamo ancora tre squadre e io tiferò per l’Italia”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro dello sport e dei giovani Andrearispondendo ad una domanda sul quarto di finale di, Napoli-Milan, giocato ieri sera ha commentato così: “Per una serie di circostanze che dobbiamo saper valorizzare – ha aggiunto – sapendo che i problemi del calcio comunque vanno oltre la dimensione competitiva, che duearrivino vicino alla finale è, per noi è un motivo di soddisfazione”. “E mi auguro che vadano avanti leanche nelle altre competizioni – ha concluso – come Europa, Conference: abbiamo ancora tre squadre e io tiferò per l’Italia”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : A night we'll remember for a long, long time: read up on #NapoliMilan ?? - AntoVitiello : ???MILAN IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!!! ??? Che partita, che serata. Notte da Milan! E il sogno rossonero conti… - sportface2016 : #NapoliMilan, vergogna fuori dall'Hotel Vesuvio: ululati razzisti e versi di scimmia nei confronti di #Leao - cn1926it : #Milan, #Tomori accusa: 'Dopo il sorteggio in tanti hanno esultato. Su #Osimhen...' - Gardenia11_1 : RT @lUltimoUomo: Florenzi ha raggiunto le semifinali di Champions League 3 volte in 5 anni, con 3 squadre diverse: Roma (2018), PSG (2021)… -