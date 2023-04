Champions: Lautaro, il derby sarà una partita speciale (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Il derby sarà una partita speciale, sappiamo cosa significa giocare un derby e in particolare in una semifinale di Champions. Ora però pensiamo prima a tornare a fare bene in campionato. Intanto ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Iluna, sappiamo cosa significa giocare une in particolare in una semifinale di. Ora però pensiamo prima a tornare a fare bene in campionato. Intanto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : SIAMO IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE! L'Inter è in semifinale di Champions League dopo 13 anni. Finisce 3-3 a S… - FcInterNewsit : Lautaro al 90': 'Orgoglioso dell'Inter. Sogno Champions? Io gioco per vincere. E sul gol...' - zetamhlamer : RT @xMarkness__: Rigore nettissimo non dato al Benfica per fallo di Lautaro su Aursnes Ennesimo furto in Champions fatto Semplicemente M… - Ftbnews24 : #Inter-Benfica, Dimarco: “Felici del traguardo, ma manca ancora uno step” #Champions League, Inter, Barella, Dimarc… - Crii05T : RT @xMarkness__: Rigore nettissimo non dato al Benfica per fallo di Lautaro su Aursnes Ennesimo furto in Champions fatto Semplicemente M… -