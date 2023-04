Champions: Inter in semifinale, ora il derby col Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'Inter si è qualificata per la semifinale di Champions League, dove affronterà il Milan. I nerazzurri hanno pareggiato 3 - 3 con il Benfica nel ritorno dei quarti al Meazza dopo essersi imposti 2 - 0 ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'si è qualificata per ladiLeague, dove affronterà il. I nerazzurri hanno pareggiato 3 - 3 con il Benfica nel ritorno dei quarti al Meazza dopo essersi imposti 2 - 0 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Disordinati, inconcludenti, poco affidabili, nervosi, vecchi, maldestri, discontinui, brutti, cattivi e tutto quell… - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - FBiasin : Tra meno di 24 ore l’#Inter si gioca: - La qualificazione alla semifinale di Champions League. - La possibilità di… - Sara56395858 : RT @marifcinter: INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in totale contr… - Manele789 : RT @_talebanikov: Comunque Milan e Inter si giocheranno la gloria sul campo nelle semifinali di Champions League mentre la Juventus in trib… -