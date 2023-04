Champions, Inter-Benfica 3-3: nerazzurri in semifinale, sarà derby con Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - L'Inter pareggia con il Benfica per 3-3 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League e, dopo la vittoria ottenuta per 2-0 all'andata in Portogallo, vola in semifinale dove affronterà il Milan in un attesissimo doppio derby europeo. I nerazzurri allenati da Inzaghi aprono le marcature con Barella e subiscono il pari di Aursnes nel finale del primo tempo. Nella ripresa, Lautaro e Correa blindano la qualificazione ma il Benfica evita la sconfitta nel finale con i gol di Silva e Musa. LA PARTITA - Il Benfica cerca di gestire il possesso del pallone in avvio. L'Inter non concede il palleggio agevole ai portoghese e imposta il pressing alto sin dalle prime battute. Proprio da una palla recuperata nasce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - L'pareggia con ilper 3-3 nel ritorno dei quarti di finale diLeague e, dopo la vittoria ottenuta per 2-0 all'andata in Portogallo, vola indove affronterà ilin un attesissimo doppioeuropeo. Iallenati da Inzaghi aprono le marcature con Barella e subiscono il pari di Aursnes nel finale del primo tempo. Nella ripresa, Lautaro e Correa blindano la qualificazione ma ilevita la sconfitta nel finale con i gol di Silva e Musa. LA PARTITA - Ilcerca di gestire il possesso del pallone in avvio. L'non concede il palleggio agevole ai portoghese e imposta il pressing alto sin dalle prime battute. Proprio da una palla recuperata nasce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Disordinati, inconcludenti, poco affidabili, nervosi, vecchi, maldestri, discontinui, brutti, cattivi e tutto quell… - marifcinter : INTER IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS LEAGUE DOPO 13 ANNI Benfica mai veramente in corsa per la rimonta. Inter in total… - FBiasin : Tra meno di 24 ore l’#Inter si gioca: - La qualificazione alla semifinale di Champions League. - La possibilità di… - InterHubOff : ???Lautaro: 'Orgoglio di rappresentare questo stemma, questa società. Il derby è una partita speciale, sappiamo cosa… - alex_tseng : Semifinal da Champions Real Madrid x Manchester City Inter x Milan -