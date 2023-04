Champions | Inter - Benfica 3 - 3 | nerazzurri in semifinale | sarà derby con Milan

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L'pareggia con ilper 3 - 3 nel ritorno dei quarti di finale diLeague e, dopo la vittoria ottenuta per 2 - 0 all'andata in Portogallo, vola indove affronterà il ...

AGI - A tredici anni di distanza dall'ultima volta l'approda nuovamente in semifinale diLeague , pareggiando con il Benfica dopo lo straordinario successo ottenuto a Lisbona nella gara d'andata (2 - 0, ndr). Stavolta a San Siro finisce ...Commenta per primoe Milan si sfideranno nelle semifinali diLeague e il 2022/23 diventa da record: per la prima volta nella storia, ci saranno cinque derby di Milano in una sola stagione (due in Serie A,...Per guadagnarsi Istanbul ci saranno ora Milan -e Ancelotti - Guardiola. Il Bayern crea, ma ... In un finale nervoso non ci sono ulteriori emozioni: Guardiola continua la caccia alla...

Sarà il derby di Milano tra Inter e Milan una delle due semifinali della Champions League 2022/23. I nerazzurri pareggiano 3-3 col Benfica a San Siro, completando l'opera dopo la vittoria di Lisbona e ...Dubbi non ce n’erano molti, il due a zero in cassaforte era già un gruzzolo abbastanza consistente da cui ripartire. Ma l’Inter non ha vissuto di rendita, e questo è un segno importante nel prosieguo ...