Cesare Cremonini innamorato di Giorgia Cardinaletti: ecco quando è stato l’incontro ‘galeotto’ (Di mercoledì 19 aprile 2023) La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico. Le voci ora trovano conferma. Il settimanale “Chi” aveva parlato qualche settimana fa di un’amicizia più che affettuosa tra Cesare Cremonini e una giornalista di punta del servizio pubblico, il giornale diretto da Massimo Borgnis ora fa il nome della nuova fiamma del popolare cantautore: si tratta di Giorgia Cardinaletti. La giornalista, 35 anni, è il volto di punta del Tg1 delle 20, esperta di cronaca e politica, ha condotto anche programmi televisivi tra cui “La Domenica Sportiva“. “l’incontro ‘galeotto’ tra i due sarebbe avvenuto a settembre, quando la conduttrice del Tg1 aveva ospitato in studio Cremonini per presentare ‘Stella di mare‘, singolo cantato con Lucio Dalla. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) La musica d’autore italiana va a braccetto con il giornalismo politico. Le voci ora trovano conferma. Il settimanale “Chi” aveva parlato qualche settimana fa di un’amicizia più che affettuosa trae una giornalista di punta del servizio pubblico, il giornale diretto da Massimo Borgnis ora fa il nome della nuova fiamma del popolare cantautore: si tratta di. La giornalista, 35 anni, è il volto di punta del Tg1 delle 20, esperta di cronaca e politica, ha condotto anche programmi televisivi tra cui “La Domenica Sportiva“. “tra i due sarebbe avvenuto a settembre,la conduttrice del Tg1 aveva ospitato in studioper presentare ‘Stella di mare‘, singolo cantato con Lucio Dalla. Per ...

