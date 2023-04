"C’era un rigore nettissimo su Lozano": Spalletti al veleno contro l’arbitro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non si placano le proteste degli azzurri per la decisione di Marciniak di non concedere il rigore ai padroni di casa per un contatto in area rossonera fra Leao e Lozano. Già all’andata il Napoli aveva avuto da ridire sulla direzione arbitrale del rumeno Kovacs per bocca del presidente De Laurentiis Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non si placano le proteste degli azzurri per la decisione di Marciniak di non concedere ilai padroni di casa per un contatto in area rossonera fra Leao e. Già all’andata il Napoli aveva avuto da ridire sulla direzione arbitrale del rumeno Kovacs per bocca del presidente De Laurentiis

