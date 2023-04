C'è un cavallo contromano in Tangenziale a Napoli, una galoppata mattutina tra pendolari e lavoratori (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il video della corsa contromano di un cavallo in Tangenziale a Napoli sta diventando virale sul Web. L'animale di stanza ad Agnano ha deciso di uscire dall'ippodromo e si è immettesse nella trafficata ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il video della corsadi uninsta diventando virale sul Web. L'animale di stanza ad Agnano ha deciso di uscire dall'ippodromo e si è immettesse nella trafficata ...

