Cdp-Investire Sgr, residenze per universitari: al via il fondo Igeneration. Si parte da Napoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Investire Sgr (Gruppo Banca Finnat) e Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) annunciano oggi l’avvio dell’operatività del fondo Igeneration, piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di realizzare circa 1.800 posti letto in residenze universitarie innovative su tutto il territorio italiano. In particolare, verrà realizzata una nuova tipologia di alloggi ibridi destinati a studenti e giovani lavoratori, grazie all’integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca anche in collaborazione con gli atenei universitari. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dal fondo Nazionale per l’Abitare Sociale (Fnas, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 aprile 2023)Sgr (Gruppo Banca Finnat) e Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) annunciano oggi l’avvio dell’operatività del, piattaforma nazionale che ha l’obiettivo di realizzare circa 1.800 posti letto ine innovative su tutto il territorio italiano. In particolare, verrà realizzata una nuova tipologia di alloggi ibridi destinati a studenti e giovani lavoratori, grazie all’integrazione tra componente residenziale e servizi come spazi di co-working, incubatori di start-up, hub tecnologici e di ricerca anche in collaborazione con gli atenei. La piattaforma prevede un primo programma di investimento di complessivi 130 milioni circa, che saranno coperti dalNazionale per l’Abitare Sociale (Fnas, ...

