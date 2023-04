Cavallo galoppa tra le auto sulla tangenziale a Napoli, paura tra gli automobilisti: 'L'ho visto corrermi incontro' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rabbia sui social Il Cavallo contromano 'Quando ho visto le auto davanti a me frenare bruscamente, ho rischiato di fare un incidente - racconta a Fanpage.it un testimone, che stava percorrendo la ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Rabbia sui social Ilcontromano 'Quando holedavanti a me frenare bruscamente, ho rischiato di fare un incidente - racconta a Fanpage.it un testimone, che stava percorrendo la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : In direzione #Napoli, tantissimi automobilisti questa mattina hanno avvistato un cavallo galoppare, in contromano,… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Cavallo galoppa tra le auto sulla tangenziale a Napoli, paura tra gli automobilisti: «L'ho visto corrermi incontro» https://t.… - mickycaruso : RT @fanpage: In direzione #Napoli, tantissimi automobilisti questa mattina hanno avvistato un cavallo galoppare, in contromano, sulla Tange… - leggoit : Cavallo galoppa tra le auto sulla tangenziale a Napoli, paura tra gli automobilisti: «L'ho visto corrermi incontro» - SkyTG24 : Napoli, cavallo galoppa contromano tra le auto in tangenziale -