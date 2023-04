Cav chiama Salvini | come ha chiuso | la frase che la dice lunghissima

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Siamo al 15esimo giorno di ricovero per Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia al San Raffaele di Milano. Un quadro in costante miglioramento: domenica, infatti, è uscito dalla terapia intensiva. Il ricovero è dovuto a un'infezione polmonare che è una diretta conseguenza di una rara forma di leucemia di cui il Cavaliere, si è appreso, soffre da tempo. Nel corso di oggi, mercoledì 19 aprile, tra le altre Berlusconi ha ricevuto le visite di Marina e Pier Silvio Berlusconi. La prima ad arrivare è stata la primogenita, raggiunta intorno alle 16 dal fratello Pier Silvio. Poi le parole di Antonio Tajani, il ministro degli Esteri, il quale su Twitter ha cinguettato quanto segue: "È stata una bellissima sorpresa ricevere la telefonata di Berlusconi. È stato un grande piacere informarlo sull'attività del governo e di Forza Italia e trasmettergli il grande affettuoso abbraccio di tutti ...

Un uomo discreto che ha pienamente accettato la decisione della figlia: è Orazio, il padre di Marta Fascina che non era alle "nozze" ...