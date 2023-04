Causa contro Zhang a Milano: per la decisione servirà un anno (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci vorranno probabilmente alcuni mesi, forse almeno un anno, prima che arrivi una decisione nella Causa, che si è aperta stamani dopo un rinvio a marzo, davanti alla Sezione imprese del Tribunale civile di Milano, intentata da China Construction Bank, capofila anche di una serie di altre banche cinesi, contro il presidente dell’Inter Steven Zhang. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ci vorrprobabilmente alcuni mesi, forse almeno un, prima che arrivi unanella, che si è aperta stamani dopo un rinvio a marzo, davanti alla Sezione imprese del Tribunale civile di, intentata da China Construction Bank, capofila anche di una serie di altre banche cinesi,il presidente dell’Inter Steven. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

