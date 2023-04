Catturata l'orsa Jj4, è stata rallentata dai cuccioli (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - L'orsa 'Jj4' attende il suo destino, ovvero a quello che decideranno i giudici della sezione unica del Tribunale Amministrativo di Trento nell'udienza prevista l'11 maggio prossimo. L'orsa 'Jj4', che secondo gli esami genetici è ritenuta responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente Andrea Papi lo scorso 5 aprile nei boschi sopra il paese di Caldes, è stata Catturata alle ore 23 di ieri sera non distante da dove aveva incontrato il 26enne appassionato di running. ESCLUSVA AGI I cuccioli dell'orsa Jj4? “Stanno bene, sono autonomi” La zona della è quella della foresta della Val Meledrio, laterale sempre della Val di Sole nei pressi di un torrente. Al momento della cattura, ovvero da quando è entrata nella trappola a tubo attira dall'aroma della frutta, erano presenti anche ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - L''Jj4' attende il suo destino, ovvero a quello che decideranno i giudici della sezione unica del Tribunale Amministrativo di Trento nell'udienza prevista l'11 maggio prossimo. L''Jj4', che secondo gli esami genetici è ritenuta responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente Andrea Papi lo scorso 5 aprile nei boschi sopra il paese di Caldes, èalle ore 23 di ieri sera non distante da dove aveva incontrato il 26enne appassionato di running. ESCLUSVA AGI Idell'Jj4? “Stanno bene, sono autonomi” La zona della è quella della foresta della Val Meledrio, laterale sempre della Val di Sole nei pressi di un torrente. Al momento della cattura, ovvero da quando è entrata nella trappola a tubo attira dall'aroma della frutta, erano presenti anche ...

