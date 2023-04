Cattolici dem furiosi contro la Schlein: “Fa tutto da sola, non c’è mai un confronto vero” (Di mercoledì 19 aprile 2023) I Cattolici dem rumoreggiano, la comunità Lgbt è delusa. La Schlein getta la maschera sull’utero in affitto. In conferenza stampa ha ribadito di essere favorevole. E si è “concessa” a un vago dialogo con le femministe, che le avevano scritto di essere decisamente contro la maternità surrogata. Un contentino. Sui diritti la segretaria fa Ponzio Pilato, rimandando il confronto sine die. Ma non ci sta Stefano Lepri, cattolico democratico, ex-senatore e membro della Direzione Pd. “Intanto le opinioni sono tutte le legittime, a partire da quella della segretaria sulla Gestazione per altri (Gpa). Quello che bisogna chiedere, e lo farò domani in Direzione, è che ci sia un confronto. E che questo confronto deve trovare dei luoghi di effettiva rappresentanza. Può essere una discussione in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Idem rumoreggiano, la comunità Lgbt è delusa. Lagetta la maschera sull’utero in affitto. In conferenza stampa ha ribadito di essere favorevole. E si è “concessa” a un vago dialogo con le femministe, che le avevano scritto di essere decisamentela maternità surrogata. Un contentino. Sui diritti la segretaria fa Ponzio Pilato, rimandando ilsine die. Ma non ci sta Stefano Lepri, cattolico democratico, ex-senatore e membro della Direzione Pd. “Intanto le opinioni sono tutte le legittime, a partire da quella della segretaria sulla Gestazione per altri (Gpa). Quello che bisogna chiedere, e lo farò domani in Direzione, è che ci sia un. E che questodeve trovare dei luoghi di effettiva rappresentanza. Può essere una discussione in ...

